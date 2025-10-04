Primavera Live | Lazio-Inter 1-0: termina la partita
Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Lecce, la Lazio Primavera torna a giocare in casa ospitando l'Inter
Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Lecce, la Lazio Primavera torna a giocare in casa anche se non tra le mura amiche dello Stadio Fersini di Formello bensì al Centro Sportivo La Borghesiana. I ragazzi di Francesco Punzi ospitano l'Inter, che in questa prima parte di campionato sta un po' stentando. Biancocelesti e nerazzurri sono divisi da una sola lunghezza con la Lazio a quota 7 mentre l'Inter fermo a 6 punti. Il match sulla carta promette bene non resta che attendere conferme dal rettangolo verde di gioco.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci; Baldi, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Cuzzarella.
A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.
All.: Francesco Punzi
INTER U20: Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Hidalgo, Bovio, Putsen, Mezmizi, Ballo, Nenna, Lavelli.
A disp.: Adomavicius, Della Mora, Humames, Pinotti, Romano, Moressa, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda, Williamson.
All.: Benito Carbone
Il live del match
-
94'
Termina Lazio-Inter
Grazie alla rete di Gelli, la Lazio porta a casa 3 punti fondamentali
-
94'
Ammonizione Inter
Cartellino giallo per Breda, fallo su Serra
-
90'
Tempo addizionale
L'arbitro decreta 4 minuti di recupero
-
88'
Sostituzione Lazio
Fuori: Marinaj
Fuori: Cuzzarella
-
82'
Sostituzione Inter
Fuori: Putsen
Dentro: Romano
-
77'
Sostituzioni Inter
Fuori: Morello, El Mahboubi
Dentro: Estevan, Humanes
-
68'
Sostituzioni Inter
Fuori: Zouin, Zarate
Dentro: Moressa, Pinotti
-
68'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Munoz, Gelli
Dentro: Milillo, Calvani
-
62'
LAZIO IN VANTAGGIO!
La sblocca la Lazio al 62'! Rete di Gelli da pochi passi dalla linea di porta su un assist tagliato di Sulejmani: 0-1!
-
59'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ciucci
Dentro: Pernaselci
-
56'
Ci prova la Lazio
Sulejmani va alla conclusione dalla distanza, la coordinazione però non è ottimale con la traiettoria che termina molto fuori dallo specchio
-
53'
Stesso spartito del primo tempo
Continua l'Inter in pressing, la Lazio si difende
-
45'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni, intervento in ritardo
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
-
45'
Fine primo tempo
0-0 dopo i primi '45
-
43'
OCCASIONISSIMA INTER
Da due passi a Bosi battuto su una mischia in area i nerazzurri non riescono ad aprire le marcature
-
41'
Ci prova la Lazio
Si coordina Bordon dalla distanza, tiro forte ma centrale
-
34'
Inter in avanti
I nerazzurri tengono il pallino del gioco in mano, la Lazio prova a fare male con le riapartenze
-
23'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Ciucci, intervento in ritardo in scivolata
-
20'
Ci prova l'Inter
Zarate dalla distanza prova la conclusione, palla alta
-
18'
L'Inter reclama un rigore
L'arbitro lascia proseguire nonostante le proteste dell'Inter per un contatto in area
-
8'
Occasione Lazio
Taho blocca un bel colpo di testa di Bordon su palla inattiva
-
4'
Occasione Inter
Uscita imprecisa di Bosi che smanaccia con la palla che resta pericolosamente in area, alto il tap-in dell'Inter
-
3'
Pillola di formazione
Nel corso del riscaldamento Bovio (Inter) ha riscontrato qualche problema al suo posto Breda
-
1'
Tutto pronto si inizia
Muovono gli ospiti il primo pallone di gioco