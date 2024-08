Il Messaggero | La Lazio gli ha consegnato le chiavi dell’attacco

Rimpallo, primo palleggio, poi il secondo e golazo. Fa ancora stropicciare gli occhi la chilena con cui Valentin Castellanos ha riacciuffato il Southampton. Sesto gol in altrettante amichevoli per il Taty.

La Lazio gli ha consegnato le chiavi dell’attacco

Dopo l’anno di apprendistato la Lazio gli ha consegnato definitivamente le chiavi dell’attacco rigettando a più riprese i tentativi del Girona, ma ora pretende una risposta con i fatti. Il club biancoceleste è convinto che l’argentino abbia mostrato ancora un quarto delle potenzialità che hanno comportato un investimento da 15 milioni più altri 4 di bonus (non tutti raggiunti) e se il buongiorno si vede dal mattino questa sarà tutta un’altra stagione per lui. Nuovo anno, nuovo allenatore, perfino nuovo numero di maglia, l’11. È tutto un nuovo Castellanos, che però in campo mette il solito temperamento assieme a colpi spericolati, classici del suo repertorio. L’acrobazia di mercoledì si era già vista in campionato contro il Napoli sebbene in quel caso fu annullata per un lieve fuorigioco.

Uno come lui deve segnare

Stavolta invece è tutto vero, ma se alla fine il risultato dice “solo” 1-1 è anche per il tocco troppo molle davanti la porta nel secondo tempo che si stampa sulla traversa, sul quale Baroni non transige: «Taty ha fatto gol, ma io ho sottolineato quella palla che non è entrata. Uno come lui deve segnare».

Il Messaggero