Il Messaggero | Lazio, Castellanos chiama Immobile

Una leggera tirata d’orecchie che ci sta, perché l’argentino quest’anno avrà il difficile compito di non far rimpiangere Immobile, già a segno con una doppietta in Supercoppa turca col Besiktas. L’ex capitano non sarà stato quello dei tempi migliori nelle ultime due stagioni, ma ha sempre chiuso come miglior marcatore e in doppia cifra, obiettivo che ora spetterà a Castellanos.

Castellanos chiama Immobile

I due si sono sentiti dopo l’addio del bomber di Torre Annunziata come svelato dal Taty durante il ritiro di Auronzo di Cadore:

«Gli ho scritto. Mi ha aiutato molto dandomi tanti consigli. Per noi giovani è importante ascoltare uno che ha fatto la storia. Ora inizia una nuova avventura, sono concentrato e pronto di testa per far bene qui». Positivo anche il feeling con Baroni: «È un allenatore che sa tanto ed è importante. Mi sta dando tanta fiducia e mi chiede di lavorare per la squadra».

Castellanos sogna l'albiceleste

Oltre al sacrificio però serviranno anche i gol, molti di più dei 6 centri più 3 assist della passata stagione, altrimenti il sogno albiceleste si fermerà di nuovo a una semplice preconvocazione. Per ora il Taty si è alternato con Noslin al centro dell’attacco, ma gli ultimi sviluppi di mercato potrebbero cambiare le cose.

Il Messaggero