Spalletti annuncia i convocati della Nazionale: i 27 nomi

Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali. L’Italia affronterà la Norvegia e la Moldova, due sfide cruciali.

Conferme, ritorni e qualche novità

Nella lista figurano i nomi già consolidati del gruppo azzurro, ma anche qualche ritorno di peso e alcune novità interessanti. Spalletti continua così il processo di rinnovamento della Nazionale, puntando sull’equilibrio tra esperienza e giovani emergenti.

Le sfide decisive verso il Mondiale

Gli Azzurri affronteranno prima la Norvegia, squadra solida e ben organizzata, per poi vedersela con la Moldova, formazione alla portata ma da non sottovalutare. Due partite che possono indirizzare in modo decisivo la corsa verso il prossimo Mondiale.

Obiettivo qualificazione: niente margine d’errore

L’Italia deve confermare quanto di buono fatto finora. Ogni punto è fondamentale e Spalletti lo sa bene. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione senza dover passare per i playoff, dopo le delusioni delle scorse edizioni.

I nomi dei convocati sulla pagina ufficiale della Nazionale