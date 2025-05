Ufficiale, Tare è il nuovo ds del Milan: il comunicato del club

L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare, dopo due anni di inattività torna ad operare in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo.



Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa.