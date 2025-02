Cagliari-Lazio, Nicola: "Loro squadra di vertice, questo ci stimola"

All'Unipol Domus tra pochi istanti andrà in scena Cagliari-Lazio per il ritorno di Serie A sotto la direzione di gara di Manganiello. Se i biancocelesti questa sera sono richiamati a vincere per conquistare nuovamente il quarto posto dopo il sorpasso della Juventus, il Cagliari dal canto suo ha la necessità di guadagnare punti utili per per rafforzarsi in zona salvezza.

Prima dell'inizio della partita, l'allenatore rossoblù Davide Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole a Dazn:

Nel corso di un campionato si fanno partite molto brillanti e alcune in cui non si riesce a fare ciò che si vuole. In entrambe le situazioni noi dobbiamo cercare di trarre il massimo, a volte ci riusciamo e a volte no. Noi però continuiamo a credere in quello che facciamo. Sta sera sono curioso di vedere alcune situazioni, quando riusciamo a giocare da squadra possiamo competere contro chiunque. La Lazio è una squadra di vertice, questo deve essere da stimolo per noi per mettere in campo una grande prestazione.

Le dichiarazioni di Nicola a Sky Sport