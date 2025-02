Infortuni e diffidati: i nuovi acquisti rasserenano la Lazio

Un periodo che sicuramente stava destando preoccupazione ed apprensione in casa Lazio. Diversi gli infortuni che stanno intasando l'infermeria, su tutti il lungo stop di Vecino su tutti, pedina che ha messo in crisi il centrocampo biancoceleste. Altro acciacco quello di Patric, un problema che crea recidività allo spagnolo che però sembra aver scongiurato un ipotetico intervento chirurgico.

Altro tema da affrontare la questione diffidati. La Lazio è una squadra che fa del suo pressing una carta importante e spesso vincente, questo dettaglio la espone inevitabilmente a tanti cartellini. I nuovi acquisti sono la cura per affrontare al meglio queste due situazioni che stanno creando difficoltà alla rosa di Baroni che spesso è costretta

Situazione infortuni

Attualmente questi sono gli uomini a cui deve rinunciare mister Baroni. Patric ha un problema non da poco al tendine del malleolo, non si sa precisamente come proseguirà la sua stagione. Lo spagnolo ha evitato di andare sotto i ferri ma il problema che ha è delicato e le ricadute non sono da escludere. Potrebbe aiutare l'acquisto in difesa del danese Provstgaard. Nuno Tavares deve stare ancora fermo, è un tassello fondamentale per il gioco di Baroni, il suo ritorno è previsto per la 25sima giornata di campionato. Vecino è forse l'infortunio più importante considerando la situazione a centrocampo, dove la coperta è decisamente corta, fortunatamente è arrivato Belahyane a infoltire il reparto. Lazzari quest'anno è tormentato dagli infortuni, a destra la sua spinta si fa sentire quando c'è ed è notevole quando manca.

Situazione diffidati

Due sono i nomi attuali su cui pende la diffida. Rovella il primo, è il direttore d'orchestra della Lazio, la sua presenza è fondamentale e quando non c'è la squadra di Baroni si trova a dover cambiare idee e manovre di squadra. Fortunatamente è stato preso un suo perfetto sostituto nel ruolo di regista basso.

Passiamo ad un diffidato che occupa la fascia. Il danese Isaksen rischia di saltare il match dell'Olimpico con il Monza in caso di ammonizione. Fortunatamente l'arrivo di un centrocampista in più permetterebbe, ad esempio, di spostare Dele-Bashiru sulla fascia, dove ha dimostrato già di essere in grado di ricoprire positivamente quel ruolo, nonostante non sia nelle sue corde come posizione primaria. Altra ipotesi l'utilizzo del giovane Ibrahimovic, può giocare sia come trequartista sia come ala.