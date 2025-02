Baroni tra gestione e il dubbio Dia: le ultime da Formello

È già iniziata la settimana che ci porta a Lazio-Napoli con la squadra di Baroni che di fronte ai suoi tifosi sfiderà il Napoli di Antonio Conte. Finora i precedenti in questa stagione hanno sorriso ai biancocelesti con due vittorie su due partite sia all'Olimpico sia al Maradona. La squadra di Conte, tuttavia, è salda al primo posto a +1 sull'Inter e nonostante qualche defezione di formazione avrà sicuramente le motivazioni altissime per il big match di sabato. La squadra di Baroni reduce dalla larga vittoria contro il Monza ha iniziato i lavori di preparazione in vista della sfida ai partenopei con i calciatori che si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo di Formello.

L'allenamento e gli assenti

Il lavoro di oggi a Formello è stato prettamente di natura tecnica ed atletica, già da domani scatteranno le prove tattiche per capire meglio quale sarà lo scacchiere che mister Baroni deciderà di adottare. Questa mattina, non si sono visti sul rettangolo verde di gioco di Formello oltre ai lungo degenti Patric, Hysaj e Vecino anche Guendouzi, Marusic, Nuno Tavares e Boulaye Dia.

Le condizioni di Dia

L'attaccante senegalese era uscito anzitempo nella sfida di domenica contro il Monza per una distorsione alla caviglia che in via precauzionale ha fatto optare Baroni per il cambio. Il senegalese, come letto sopra, non si è allenato quest'oggi ma da Formello non si esclude la sua presenza con il Napoli, decisivi saranno i prossimi allenamenti.