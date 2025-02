Lazio-Napoli, a Roma tre successi a favore dei biancocelesti dal 2015

Le cinque reti messe a segno contro il Monza, e il ritorno al gol all'Olimpico in Serie A di Taty Castellanos, per un successo che ha riportato la Lazio di Baroni al quarto posto in classifica. Dieci punti in classifica separano i biancocelesti dal loro prossimo avversaro, con il Napoli capolista pronto ad affrontare la Lazio all'Olimpico per la seconda volta in stagione. Reduce dalla beffa contro la Roma, seguita poi dall'uno a uno casalingo arrivato domenica sera contro l'Udinese, i partenopei hanno conservato un punto di vantaggio sull'Inter seconda. Statisticamente non è un match per facile per la Lazio, che dal 2015 è uscita vittoriosa da una sfida casalinga con il Napoli solo in tre occasioni su dodici.

Immobile decisivo due volte tra il 2019-2020 e il 2020-2021

In Serie A, dal 18 gennaio, 2015 il Napoli riuscì ad espugnare l'Olimpico per cinque volte consecutive. In Coppa Italia ci fu invece un finale diverso: con le due squadre coinvolte nella semifinale della competizione, all'Olimpico l'andata terminò 1-1, con le reti di Klose e Gabbiadini. Furono i biancocelesti a passare poi il turno, grazie al gol di Lulic che consegnò la finale poi persa contro la Juventus.

Fu nel 2020 che la Lazio riuscì a imporsi ai danni del Napoli, stavolta in Serie A: nel pieno di quella magica striscia di risultati che condusse i biancocelesti in piena lotta Scudetto, il 9 gennaio 2020 Ciro Immobile regalò all'Olimpico la serata perfetta, battendo Ospina dopo un errore del portiere colombiano. Dal 2012 mancava il successo a Roma in Serie A, e dopo otto anni per trovare i tre punti, la squadra di Inzaghi ci riuscì nuovamente nel corso della stagione successiva: a fine dicembre fu ancora una volta Immobile, supportato dal raddoppio di Luis Alberto, a condurre i biancocelesti al 2-0 finale.

Lo scorso dicembre il primo successo all'Olimpico dal 2020

Dopo il doppio successo ottenuto tra gennaio e dicembre 2020, i biancocelesti hanno ottenuto il terzo successo degli ultimi dieci anni lo scorso 5 dicembre. Esordio di Marco Baroni in Coppa Italia, con Zaccagni e compagni che ricevono i partenopei in formazione rimaneggiata: finirà 3-1 la gara dell'Olimpico, con l'ex Verona Noslin assoluto protagonista con una tripletta. Dopo un calcio di rigore fallito da Zaccagni, nel primo tempo Noslin sblocca la gara, tornando poi nuovamente in vantaggio grazie all'attaccante olandese, dopo il momentaneo pareggio di Simeone. Sarà ancora Noslin a chiudere la gara, ancora decisivo in una serata perfetta, arrivata poche ore prima della vittoria per 0-1 del Maradona.