Interesse concreto della Lazio per un nuovo centrocampista

Il calciomercato invernale si è aperto da pochi giorni ed è partito l'assalto di diversi club a quei profili che possono portare un notevole miglioramento in rosa. Ovviamente anche la Lazio è chiamata a fare qualcosa, sopratutto per quanto riguarda il ruolo di centrocampista, zona di campo che richiede urgentemente un intervento in entrata.

La squadra di Marco Baroni sta arrancando in mezzo al campo, la coperta sembrava corta già quest'estate, con la partenza di Danilo Cataldi che non è stato però rimpiazzato da nessun arrivo. Inoltre, il gioco dell'allenatore toscano è particolarmente dispendioso ed è più che mai importante avere ricambi di livello.

Il nome nuovo su cui la Lazio sta lavorando

Martin Payero, questo il nome che piace molto alla società biancoceleste, da quanto riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio è andata ben oltre un sondaggio, l'interesse è concreto ed iniziano a circolare le prime indiscrezioni su come i capitolini vorrebbero intavolare la trattativa con l'Udinese, proprietaria del cartellino del giocatore.

La società biancoceleste vorrebbe portare il centrocampista a Roma offrendo dei soldi cash oltre ad una contropartita. I nomi sul tavolo sono quelli di Toma Basic e Gaetano Castrovilli. Quest'ultimo già nei radar friulani da diversi giorni. I due club potrebbero infoltire i contatti nelle prossime ore.

L'esperienza italiana di Martin Payero

Il centrocampista argentino è arrivato in Italia, nell'Udinese, nell'estate del 2023, per una cifra di circa 3 milioni di euro. La sua carta d'identità segna 26 anni per il calciatore e una importante crescita arrivata con la maglia bianconera. Ben 37 le presenze italiane e due gol segnati. Un giocatore apparentemente completo, che sa difendere, attaccare e in possesso di una tecnica eccellente. Quest'anno, Payero, ha attirato l'interesse di club prestigiosi come il Napoli e l'Atletico Madrid.