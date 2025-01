Il Napoli si fionda su Casadei liberando Fazzini alla Lazio?

Il calciomercato invernale freme ed inizia ad entrare nel vivo col passare delle ore. Due club che si sta particolarmente sfidando fuori dal terreno di gioco, nel mercato, sono Lazio e Napoli. Diversi i nomi che piacciono sia alla società di Lotito che a quella di De Laurentiis.

Giorni fa la Lazio sembrava ad un passo dal centrocampista Jacopo Fazzini, poi il rallentamento per l'inserimento del Napoli di Conte. I partenopei hanno messo sul tavolo un'offerta migliore ma la volontà di Fazzini sembra essere quella di approdare nella capitale, agli ordini di Baroni. L'altro nome, che ha sedotto entrambi i club, è quello di Cesare Casadei, giovane centrocampista promettente che veste la maglia del Chelsea.

Gli ultimissimi aggiornamenti

La tarda serata diventa l'appuntamento, per tantissimi tifosi di calcio, per scoprire quello che sta accadendo nei rispettivi club in ambito calciomercato. Uno dei salotti migliori per conoscere gli scoop più caldi è la trasmissione di Sky Calciomercato l'Originale, dove l'esperto Gianluca Di Marzio svela trattative nascoste. Quella di stasera riguarda appunto il Napoli e il nome del centrocampista che serve ad Antonio Conte per sostituire Michael Folorunsho, pronto a vestire la maglia della Fiorentina. L'obiettivo primario per i partenopei è diventato Cesare Casadei, il club di De Laurentiis si è letteralmente fiondato sul calciatore e sembra interessato a chiudere nelle prossime ore l'acquisto.

La dinamica che riguarda la Lazio

La notizia dell'interessamento del Napoli per Casadei favorisce sicuramente la Lazio e l'interesse forte che la società capitolina ha per Jacopo Fazzini, centrocampista che Antonio Conte aveva scelto come rinforzo per la sua rosa. Nelle ultime ore si è parlato di una importante priorità che il giocatore dell'Empoli avrebbe dato alla Lazio rispetto al Napoli, questo dettaglio potrebbe aver fatto la differenza costringendo i partenopei a cambiare obiettivo. Adesso sta alla Lazio chiudere la trattativa con l'Empoli e portare Fazzini a vestire la maglia della prima squadra della capitale.