Europa League, Baroni perde Zaccagni e Dele-Bashiru: i due non partiranno per Plzen

Forfait per due titolari biancocelesti che non partiranno con la squadra per la trasferta di Plzen. Domani, giovedì 6 marzo, è in programma alle ore 21:00 l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Dopo il pesante infortunio di Castellanos e l'assenza di Hysaj, anche Zaccagni e Dele-Bashiru non saranno a disposizione per Baroni.

Zaccagni sarà out contro i Cechi

Il capitano biancoceleste nel corso della rifinitura non è sceso in campo per l'allenamento e sarà assente nella gara contro il Viktoria Plzen. Zaccagni dopo la trasferta a San Siro contro il Milan aveva accusato un indurimento al polpaccio destro. Il mister biancoceleste non rischierà l'esterno destro, al suo posto si valuta invece Noslin dal 1' contro i cechi.

Forfait anche per Dele-Bashiru

Nonostante abbia svolto un lavoro differenziato nella rifinitura di quest'oggi al Centro Sportivo di Formello, anche Dele-Bashiru molto probabilmente non partirà con la squadra. Il centrocampista nigeriano aveva accusato nel corso della gara contro il Venezia un dolore alla caviglia, che lo aveva costretto a saltare gli ultimi impegni dei biancocelesti, contro Inter in Coppa Italia e contro il Milan in campionato.