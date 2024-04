La Renault F1 festeggia il #PetDay con…Olympia! - FOTO

Oggi, 11 aprile, è il pet-day, ossia la giornata nazionale degli animali domestici. Per l’occasione, la Renault F1, scuderia francese di Formula 1 (dal 2021 ha cambiato denominazione in BTW Alpine per motivi di sponsor) ha deciso di festeggiare questa giornata speciale attraverso una foto pubblicata sui propri canali social, e che farà sicuramente sorridere i tifosi biancocelesti.

L’immagine in questione infatti, ritrae il pilota francese Ocon, dal 2021 sotto contratto con l’Alpine, alle prese con un incontro ravvicinato con l’aquila simbolo della Lazio, ovvero Olympia.

Ocon e la Lazio

L’incontro tra Ocon e Olympia risale a settembre 2022, quando il pilota francese di origini iberiche incontrò la prima squadra della Capitale a Formello, per una visita al centro sportivo organizzata da Binance, all’epoca sponsor tecnico dei biancocelesti e della scuderia transalpina. Al margine dell’evento, Ocon rilasciò una breve intervista ai canali ufficiali biancocelesti, e dichiarò:

Ho avuto la possibilità di visitare il Centro Sportivo e di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell'Alpine, sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del PSG e seguo il calcio in generale, uno sport con valori importanti, so che Immobile è un grande appassionato di Formula 1 quindi abbiamo parlato un po' di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua (ride, ndr).

La foto pubblicata quest’oggi in occasione del pet-day: