GdS | Lazio, subito Dia

Boulaye Dia è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo aver raggiunto l’accordo prima di Ferragosto, ieri l’attaccante senegalese ha completato le visite mediche, firmato un contratto fino al 2028, e partecipato al suo primo allenamento a Formello. L’accordo con la Salernitana prevede un prestito biennale da 1 milione di euro e un riscatto obbligatorio fissato a 10 milioni. Dia ha firmato un quadriennale con un ingaggio di 2 milioni di euro più bonus.

Nonostante l'intesa con i suoi agenti sia stata complessa, tutto è stato risolto, e il tecnico Marco Baroni ha subito voluto testare Dia in allenamento, rimanendo impressionato dalla sua forma fisica. Dia potrebbe debuttare già domani contro il Venezia, anche se potrebbe partire dalla panchina.

Ballottaggi nel reparto offensivo

In attacco, Castellanos sarà il titolare contro il Venezia, ma Dia sarà in competizione per il posto di centravanti. Entrambi accettano la sfida, consapevoli che la Lazio avrà bisogno di entrambi, data la partecipazione su tre fronti. Non si esclude nemmeno la possibilità di vederli giocare insieme in certe situazioni.

Nuove soluzioni in attacco

L’arrivo di Dia completa il reparto offensivo della Lazio, che deve far dimenticare Ciro Immobile. Inizialmente, si puntava su Castellanos e Noslin, ma si è poi deciso di spostare Noslin tra i trequartisti e di acquistare un altro centravanti. Dia è stato scelto per la sua qualità, esperienza internazionale e conoscenza del calcio italiano. Sebbene abbia avuto una stagione deludente con la Salernitana, il suo potenziale è indiscutibile.

Mercato in entrata, ancora arrivi?

Il mercato della Lazio non è ancora concluso. Dopo l’acquisto di Dia, la Lazio punta a Michael Folorunsho. La trattativa con il Napoli è in corso, con il Napoli che valuta il giocatore 15 milioni, mentre la Lazio è ferma a 12. C’è ottimismo per la chiusura dell’affare, che sarebbe il settimo acquisto dell’estate. Sul fronte uscite, Fares è vicino al trasferimento al Panserraikos in Grecia.