Lecce-Lazio | Le formazioni ufficiali: la scelta su Romagnoli

Archiviata la pesante sconfitta in campionato subita all'Olimpico di Roma contro l'Inter di Simone Inzaghi, persa per 6-0, la Lazio è nuovamente pronta a scendere in campo per la diciassettesima giornata di Serie A e penultima sfida di questo 2024.

Nonostante il clamoroso insuccesso contro i nerazzurri, i biancocelesti sono momentaneamente ancora fermi al quinto posto in classifica con trentuno lunghezze, ma la gara di questa sera potrebbe rivelarsi una sfida alquanto delicata. La Lazio necessita di conquistare punti utili per rimanere tra le prime posizioni, visti anche i prossimi impegni particolarmente impegnativi: infatti la squadra di Baroni il prossimo 28 dicembre dovrà ospitare l'Atalanta all'Olimpico di Roma e poi il 5 gennaio dovrà invece affrontare la Roma in trasferta per chiudere il girone d'andata di Serie A per la stagione 2024/25.

A pochi minuti dal fischio d'inizio allo Stadio Via del Mare di Lecce, Marco Baroni e Marco Giampaolo, tecnico dei salentini, hanno diramato i loro undici titolari in vista della gara delle 20:45, di seguito le formazioni ufficiali.