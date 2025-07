Cardone: "La Lazio deve fare qualcosa di simile rispetto alla stagione del secondo posto"

Grande spavento ieri per il Comandante Maurizio Sarri, che ieri mattina non ha potuto guidare le aquile e si è recato a Villa Mafalda per degli accertamenti approfonditi al cuore, necessari a causa dei problemi cardiaci riscontrati circa sei anni fa a seguito di una polmonite e del Covid. Riguardo ciò e sul ritiro che sta svolgendo la rosa biancoceleste al centro sportivo di Formello si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Sulle condizioni fisiche del mister Sarri

Ieri ci siamo un po’ preoccupati per i controlli ai quali è stato cosástretto Maurizio Sarri, gli esami poi lo hanno rassicurato. Gli è stata consigliata cautela per la seduta del pomeriggio, lui ha scelto di tornare subito in campo. Spavento archiviato, va bene così.

Sulle dichiarazioni di Pedro

E’ sempre necessario distinguere le difficoltà e gli errori della società dal valore complessivo dell’intelaiatura dell’organico. Lo spagnolo ha fatto riferimento al potenziale, al materiale tecnico complessivo della squadra che, poi, ha sempre bisogno che tutto vada in una certa direzione in termini di motivazioni, mentalità, unione.

Sulla prossima stagione per la Lazio

La Lazio è chiamata a fare qualcosa di simile rispetto alla stagione del secondo posto. Deve, eventualmente, essere brava ad approfittare di passaggi a vuoto delle altre.

Sull'allenamento a Formello