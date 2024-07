Il Cagliari ha scelto il suo nuovo allenatore - UFFICIALE

Mancavano solo i sardi e poi la griglia degli allenatori di Serie A 24/25 sarebbe stata riempita ed ecco che il Cagliari ha chiuso e firmato l'accordo con il suo nuovo allenatore, reduce da un'impresa nella passata stagione.

Nicola nuovo allenatore del Cagliari

Anche per quanto riguarda Nicola era solo questione di giorni, ma ora è diventato ufficiale: sarà lui a guidare il Cagliari con un contratto per le prossime due stagione con opzione per un terzo anno. L'allenatore nella scorsa stagione ha guidato l'Empoli ad una storica salvezza vista la posizione di classifica che occupavano i toscani all'arrivo di Nicola sulla loro panchina. Nicola e i suoi sono riusciti a salvarsi all'ultima giornata battendo all'ultimo minuto la Roma in casa e guadagnandosi di fatto la permanenza in Serie A.

Il comunicato del Cagliari