UFFICIALE - Fisayo Dele-Bashiru è un nuovo giocatore della Lazio

Già da qualche giorno il centrocampista classe 2001 aveva firmato in maniera telematica il contratto che lo lega alla Lazio per i prossimi anni, ora c'è anche il comunicato del club: Fisayo Dele-Bashiru è un nuovo giocatore bianoceleste, arriva dall'Hatayspor in prestito con obbligo di riscatto.

Depositphotos

Nella serata di ieri, il nazionale nigeriano è atterrato a Roma per svolgere le visite mediche che si sono concluse in mattinata. Ora il ragazzo è già a disposizione per il ritiro di Auronzo di Cadore che inizierà l'11 luglio, e Marco Baroni può contare sin da subito su gran parte dei nuovi innesti che la Lazio farà in questa sessione di mercato: dopo Noslin e Tchaouna, Dele-Bashiru è il terzo acquisto ufficiale del club.

Ora bisogna concentrarsi sui terzini (sondati Nuno Tavares, Javi Galan e Javi Lopez oltre che a Cabal) e su un ultimo colpo ad effetto nella trequarti campo, con Greenwood, Samardzic e Stengs i nomi più caldi: uno di questi tre aumenterebbe di gran lunga il tasso tecnico della squadra, orfana di Luis Alberto e Felipe Anderson, oltre che di Kamada.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru dall’Atakaş Hatayspor FK.