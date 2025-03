Ranieri-rosso ad Hummels: ancora telenovela in casa Roma

Altro colpo di scena sulla telenovela Ranieri-arbitri. Sembrava ormai archiviata l'eliminazione dei giallorossi dall'Europa League, come sembrava che l'espulsione di Hummels fosse rimasta indigesta solo al tifoso romanista medio che accecato dalla sua fede, vede storicamente torti ed ingiustizie contro la maglia con la lupa sul petto.

Infatti persino Claudio Ranieri, che quest'anno non le ha mandate a dire agli arbitri, aveva confessato che il rosso del suo difensore fosse sacrosanta, addirittura tirando indirettamente le orecchie ai suoi tifosi, evidenziando il fatto che se lo stesso episodio fosse accaduto a parti inverse tutto quello che si era creato non sarebbe uscito. Oggi però colpo di scena, Claudio Ranieri torna sui suoi passi nella conferenza stampa prima di Roma-Cagliari.

La nuova versione di Ranieri sull'espulsione cambia

Ecco il cambio di opinione di Claudio Ranieri. L'allenatore giallorosso forse non voleva non essere allineato con il suo pubblico che da giorni grida al solito scandalo con cui spesso si colora il popolo giallorosso? Forse è andato in scena un confronto con la società? Tanti ma e tanti se che hanno poco senso ma sicuramente le nuove parole di Ranieri hanno stupito tutti e certamente nell'ambiente giallorosso non ci si annoia che questi teatrini. Sembra quasi assistere ad uno spettacolo circense dove improvvisamente parte il rullo di tamburi e subito dopo il colpo di scena ad effetto che lascia tutti a bocca aperta. Da valutare poi la reazione dello spettatore che deve stabilire la tipologia dell'esibizione, dopotutto lo sappiamo, in un circo ci sono gli acrobati, gli animali, i domatori, i clown o magari i maghi, perchè la Roma si sa è magica in tutti i sensi ( come sostengono i suoi suopporters ) .

Prima di iniziare voglio aggiungere una cosa sull'espulsione di Hummels. Io ho visto l'immagine da un telefonino ma non tutta la dinamica dell'azione. Io credo che ci può stare l'espulsione, ma è un po' forzata. Non ci sono tutti e 4 i parametri da definirla chiara occasione da gol. E' stato severo la poteva dare come no. Se ho parlato con la società prima? Non ho parlato con nessuno.

Nella pagina successiva continua l'articolo