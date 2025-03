Lazio-Como Women, Sara Cetinja: "È molto bello il periodo però abbiamo subito tanto all'inizio"

Dopo la vittoria della Lazio Women contro la Sampdoria e contro il Napoli, nei match di andata per salvarsi dalla retrocessione in Serie B, la squadra biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta sarà il Como il suo avversario. Domani 16 marzo alle ore 12:30 la Lazio Women affronterà la squadra di Stefano Sottili allo stadio Mirko Fersini, partita valida per i play-off, e lotterà duramente per tentare di salvarsi dalla retrocessione in Serie B. In vista del prossimo incontro, il portiere Sara Cetinja si è espressa ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lazio - Depositphotos

Sara Cetinja a Lazio Style Channel

Sulla vittoria contro il Napoli

Una vittoria importante contro il Napoli, abbiamo fatto 4 gol e siamo molto contenti di questo. Forse non eravamo così felici subito dopo la partita, non siamo riusciti forse a giocare come volevamo però abbiamo fatto bene, siamo contenti e continuiamo a lavorare.

Riguardo l'inizio di stagione

All'inizio non abbiamo raccolto tantissimi punti anche quando meritavamo di vincere, perdevamo e forse anche un pò di maturità, un pò di esperienza ci mancava però adesso, secondo me, ci siamo riusciti ad arrivare a quel punto dove giochi bene, anche meno bene però hai carattere di portarla a casa.

Sul periodo della Lazio Women