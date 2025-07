Ultim'ora: "retrocesso" il Crystal Palace in Conference League

Dopo aver accettato l'ammissione del Lione in Europa League per la stagione 2025-2026, la UEFA ha rifiutato quella del Crystal Palace (anche a causa della questione delle multiproprietà), costretta a giocare in Conference League… il loro posto in Europa League verrà preso da un'altra squadra inglese: il Nottingham Forest.

La questione, però, come riporta Sky Sport, non è finita qui: il Crystal Palace presenterà un ricorso.

Europa League - Depositphotos

La situazione Lione-Crystal Palace

Per quanto riguarda il Lione, dopo essere stato retrocesso in Ligue 2, è stato riammesso nel maggior campionato francese e proprio per questo motivo parteciperà, come di consueto, anche in Europa League.

Però, è proprio questo ritorno che - oltre alla questione dei criteri di multiproprietà violati - ha fatto sì che avvenisse la “retrocessione” in Conference League del club inglese.

Il comunicato della UEFA