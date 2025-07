Lazio, Christian Manfredini su Lotito: "Per me è un mito"

Come riporta Tuttomercatoweb, Christian Manfredini, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni del podcast Doppio Passo. E' proprio in questa intervista che l'ex biancoceleste ha deciso di raccontare alcuni episodi della sua vita - soprattutto riguardo il razzismo - e, inoltre, ha dichiarato di vedere nel presidente della Lazio, Claudio Lotito, un mito.

Ecco le sue parole.

Photo by New Press/Getty Images via Onefootball

L'episodio di razzismo

Ero già un calciatore famoso, vado a prendere un taxi. In quel momento non c'era un taxi fermo, quindi arriva il tassista con una cliente dietro, si ferma e io mi avvicinai tranquillamente e gli dissi: “Quando scende la signora, posso salire io?". E lui mi guarda e mi fa così: ‘Eh, tu stare calmo, tu aspettare”. Oggi mi viene da ridere. Io lo guardavo perché poi, non nascondiamoci, il calcio mi ha dato sicurezza, mi ha dato tranquillità. Sapevo chi ero, ma non per i soldi, però mi ha dato la sicurezza. Quindi, quando incontro personaggi del genere, sorrido. Quindi aspetto, la cliente scende e lui mi parlava così, mi trattava così. Allora gli ho detto: “Ascoltami, io voglio il taxi, se tu non vuoi dare il taxi, prendo te, il taxi, ti compro e ce ne andiamo assieme”. Così non va bene, però ogni tanto tocca spingere...

Le parole di Manfredini su Lotito