CdS | Lazio, capitolo cessioni: Marcos Antonio spera nel Flamengo

Aggiornamenti sulle uscite di mercato: Luis Alberto e Felipe Anderson hanno recentemente lasciato il club e ora Marcos Antonio sembra essere il prossimo. Non riscattato dal PAOK, il centrocampista brasiliano ora mira a un trasferimento al Flamengo. Secondo Il Corriere dello Sport, il Flamengo è interessato a prendere il giocatore in prestito con una possibile opzione di acquisto, il cui prezzo resta da definire. Lotito desidera alcune assicurazioni sulla vendita futura, ma è improbabile che il Flamengo accetti un obbligo di riscatto.

Le altre cessioni

Altri giocatori come Cancellieri, Basic, Fares, Kamenovic e Akpa Akpro sono tornati dai rispettivi prestiti. Akpa Akpro ha suscitato l'interesse del Verona. Stando a quanto riporta un quotidiano romano, pochi di questi sembrano avere possibilità di unirsi al ritiro di Auronzo con il resto della squadra, con decisioni ancora in fase di valutazione tra Baroni e la dirigenza. Si prevede invece, l'aggiunta di alcuni giovani della squadra Primavera. Il raduno è fissato per l'8 luglio a Formello e la partenza per il ritiro l'11 luglio. I giocatori impegnati negli Europei riceveranno qualche giorno di riposo aggiuntivo.