GdS | Lotito si muove per Soulé, con la Juventus...

La Lazio è alla ricerca di nuovi talenti per potenziare il suo attacco e ha messo gli occhi su alcuni giocatori interessanti come Tchaouna, Noslin, Dia e Stengs. Tuttavia, La Gazzetta dello Sport riferisce che il club potrebbe sorprendere con un ulteriore obiettivo: Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone, ma di proprietà della Juventus.

Il precedente con la Juventus

L'interesse per l'argentino non è limitato solo alla squadra capitolina; anche la Roma di De Rossi lo considera un'opzione valida, così come il Borussia Dortmund e il West Ham all'estero. La Juventus sarebbe pronta a vendere il giocatore per realizzare un significativo guadagno, benché la richiesta economica sia elevata: si parla di almeno 25 milioni di euro per il giovane nato nel 2003. Secondo il giornale milanese, il Presidente Lotito sta gestendo personalmente la trattativa, con il supporto del direttore sportivo Fabiani, che è impegnato su altri fronti. L'esperienza positiva della doppia operazione Rovella-Pellegrini dello scorso anno con la Juventus potrebbe essere un buon presagio. Il quotidiano sottolinea che una condizione essenziale per l'acquisizione di Soulé sarebbe una vendita importante da parte della Lazio, come quella di uno tra Mandas e Castellanos.