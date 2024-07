Auguri ad un simbolo di lazialità: buon compleanno Oddi!

Nato a Roma il 23 luglio del 1948, compie oggi 76 anni Giancarlo Oddi. Difensore, allenatore, vice, collaboratore tecnico della prima squadra e delle giovanili: per lui la Lazio non è solo una squadra e lui per la Lazio non è certo un calciatore qualunque.

Con la Lazio si è anche laureato Campione d'Italia nel 1974, con quella 'Banda' guidata da Maestrelli e ricordata due mesi fa nel cinquantesimo anniversario. Tutt'oggi è sempre accanto alla sua amata, attento osservatore e commentatore radio e tv dei suoi colori preferiti. Tanti auguri, Oddi!

Il 50 esimo anniversario del primo scudetto