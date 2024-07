Il Messaggero | Lazio, lista over 22 piena: va liberato almeno uno slot

La Lazio è tornata a Roma ieri e ora alla squadra spettano 2 giorni di riposo prima di ritrovarsi nuovamente a Formello. Giovedì poi ci sarà anche un nuovo vertice tra il tecnico, tornato a Firenze dalla famiglia, e la società. Come spiega Il Messaggero, un eventuale nuovo colpo di mercato, però, è condizionato dalla lista dei 25 per il campionato: dopo l'acquisto di Castrovilli, la Lazio non ha più posti liberi per gli over 22.

La lista degli over 22

Di questo gruppo fanno parte appunto Castrovilli, Mandas, Hysaj, Romagnoli, Gila, Casale, Patric, Marusic, Tavares, Rovella, Vecino, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin e Castellanos. Sono 17, poi bisogna considerare 4 elementi made in Italy (presi casualmente), in cui possiamo far rientrare Provedel, Pellegrini, Lazzari e Zaccagni. Del vivaio biancoceleste c'è solo Cataldi. Per un nuovo colpo in entrata andrebbe quindi ceduto qualcuno della prima lista e il maggior indiziato potrebbe essere Hysaj, che ha ancora un anno di contratto. Fabiani ha allacciato i contatti con Laurienté, 25enne, per cui ancora non ha affondato il colpo proprio perché va prima fatto uscire qualcun altro, oltre al fatto che la cifra richiesta dal Sassuolo considerata troppo alta (15 milioni più bonus).

La situazione degli under 22

Non ci sono restrizioni numeriche per gli under 22 in squadra, di cui fanno parte Tchaouna, Sana Fernandes, Ruggeri e Furlanetto, per questo motivo i classe 2005 Fernandez-Pardo e Bellingham jr sarebbero perfetti. Il primo ha il fiuto del gol, ma è appena esploso e rischia di essere ancora acerbo, mentre il secondo vorrebbe rimanere un altro anno al Sunderland, che comunque chiede almeno 20 milioni per il suo cartellino. Attualmente la priorità resta un vice-Zaccagni o un jolly d'attacco.