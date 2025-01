Ferrari rivoluziona il look e il colore: la nuova livrea di Hamilton e Leclerc nel 2025

Ferrari cambia look per il Mondiale F1 2025, e il cambiamento sarà visibile fin da subito. La scuderia del Cavallino Rampante ha deciso di abbandonare il tradizionale "Rosso Corsa", segno distintivo delle sue vetture, per adottare una tonalità più scura e profonda. A rivelarlo sono state le nuove tute indossate dai piloti Hamilton e Leclerc, che anticipano una livrea completamente rinnovata per la SF-25.

Hamilton e Leclerc: indizi sulla nuova livrea Ferrari 2025

Da tempo si vociferava di una possibile rivoluzione estetica per la monoposto di Maranello. La conferma sembra arrivare dai recenti contenuti social della Ferrari, che hanno mostrato i due piloti con tute caratterizzate da un rosso meno brillante rispetto a quello utilizzato negli ultimi anni. Gli inserti bianchi e la riga gialla, ora spostata al centro del petto, sono dettagli che anticipano il nuovo look della SF-25.

Ferrari pronta a dire addio al classico "Rosso Corsa"

Le prime indiscrezioni parlano di una carrozzeria opaca e ruvida, pensata per migliorare l'aerodinamica. La tonalità scelta per il 2025 dovrebbe avvicinarsi a un rosso bordeaux, simile a quello visto sulla SF-1000 del 2020. Un cambiamento sottile ma significativo, che verrà ufficializzato durante la presentazione ufficiale del 19 febbraio a Londra.

Per gli appassionati sarà un vero e proprio cambio di paradigma: Ferrari abbandona il rosso che ha sempre contraddistinto il brand nel mondo della Formula 1. Non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli di una livrea che promette di essere iconica.