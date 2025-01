Nella stagione 2024/2025 la rosa biancoceleste sta dimostrando tutto il suo talento, infatti, è stata la prima classificata diretta agli ottavi di finale di Europa League, dove si è collocata in 1° posizione. In Serie A, invece, la Lazio, sta riscontrando delle difficoltà ma, nonostante ciò, occupa il 4° posto in classifica. La dirigenza biancoceleste, durante il calciomercato invernale, sta tentando molti colpi di mercato, soprattutto con l'obiettivo di far crescere sempre di più la striscia di vittorie della squadra. Nella rosa biancoceleste, nonostante la trattativa per il mediano Casadei sia ancora aperta, si è liberato un posto, infatti, il centrocampista Gaetano Castrovilli è stato trasferito temporaneamente al Monza.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli a favore dell’A.C. Monza.

Gaetano Castrovilli: i numeri del centrocampista

Il mediano Gaetano Castrovilli ha una lunga carriera alle sue spalle, infatti, è sceso in campo 131 volte con la maglia della Fiorentina, squadra con la quale ha realizzato 14 gol. Con il Cremonese, invece, il centrocampista ha segnato ben 14 volte, inoltre, ha anche giocato nella squadra del Bari con cui ha disputato 12 match. Per quanto riguarda la Nazionale Italiana, invece, è sceso in campo in 4 incontri ed ha anche vinto l'Europeo. Sono molte le partite che hanno visto Gaetano Castrovilli scendere in campo e a queste si aggiungono le 2 con l'Under 21, ma non solo, infatti, ha anche giocato 5 match nell'Under 20, dove ha realizzato 2 reti.