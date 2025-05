Lazio-agenti Sarri: terminato l'incontro! Le parole del ds Fabiani all'uscita

Aggiornamento ore 23.50

Si è concluso l'incontro fra gli agenti di Sarri e la Lazio. Lotito, che era atteso in serata, non ha poi raggiunto il ristorante dove era in corso la cena.

All'uscita il direttore sportivo Fabiani ha rilasciato una veloce dichiarazione in merito all'incontro avvenuto:

C’è ottimismo? Abbastanza, stiamo lavorando. Domani ci incontriamo con Baroni.

In queste ore si sta svolgendo un incontro tra la dirigenza della Lazio e Paolo Busardó, l'agente di Sarri. Il vertice è fra Fabiani e l’entourage di Maurizio Sarri, il tutto sta avvenendo in un ristorante di Parioli, a Roma… l’arrivo di Lotito potrebbe essere imminente.

I presenti all'incontro

Ecco i presenti alla cena: Fabiani, Grassadonia, Paolo Busardó (agente di Sarri), Alessandro Pellegrini (avvocato di Sarri) e Franck Trimboli, socio di Busardó.

