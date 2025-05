Lazio-Sassuolo, Grassadonia: "Orgoglioso della crescita delle ragazze. Domani dovremo..."

Il mister della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società per presentare l'ultima gara di campionato delle biancocelesti. Le aquilotte ospiteranno domani, sabato 3 maggio alle ore 15:00, il Sassuolo per l'ultimo turno di campionato. Non ultimissimo per la Serie A eBay che proseguirà anche il prossimo weekend, in cui la Lazio sarà la squadra a riposare, motivo per cui terminerà in anticipo il suo cammino nella stagione 2024/25 nella massima serie. Di seguito le parole del mister.

Mister Grassadonia a Lazio Style Channel

Le ragazze hanno fatto un 2025 importante, merito della loro determinazione, ferocia e voglia di imparare. Abbiamo l'ultima gara con il Sassuolo, sarà una gara difficile, perché incontriamo una squadra molto organizzata che ha fatto un buon percorso, per cui ci dobbiamo far trovare pronti.

Che partita sarà?

Da quella sconfitta a inizio anno con il Sassuolo siamo state brave a rialzarci, da li la squadra ha capito tanti messaggi ed è partita una rincorsa straordinaria, fatta di tantissime vittorie e di una mentalità che è cresciuta tantissimo, dico sempre alle ragazze che “quello che non ti uccide ti fortifica”, e il quel caso quella partita ci ha fortificate tantissimo, e da quel momento è iniziato un percorso davvero valido.

Qual è la cosa che lo rende più orgoglioso?

La crescita costante di tutte le ragazze, che hanno lavorato sempre al massimo, la ripetitività degli allenamenti, che hanno portato la squadra ad esprimere un nuovo calcio e lavorare all'interno del gruppo, in cui non esiste una singola giocatrice, ma vince sempre il gruppo. Vince sempre l'insieme. Le Bihan? È stata riconosciuta come leader perché oltre alle sue qualità tecniche, ha sempre i giusti atteggiamenti, è sempre una ragazza equilibrata che da l'esempio. Anche Castiello, il capitano, che ha giocato meno, è stata un traino, dando l'esempio alle calciatrici che hanno giocato di più. Penso a Visentin, che a a volte è stata un po' penalizzata per una questione tattica. Un gruppo che è cresciuto, abbiamo impegnato del tempo, ma la squadra ha recepito questo messaggio.

Il suo obiettivo più vicino?