Lazio-Sassuolo, Eriksen: "Domani l'obiettivo è la vincere per chiudere al meglio la stagione"

Il centrocampista biancoceleste Louise Eriksen, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre partita di Lazio-Sassuolo, gara che andrà in scena domani alle ore 15:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello, per l'ultimo match di questa stagione di Serie A della squadra di Grassadonia.

Preferisco giocare a centrocampo ma abbiamo avuto diversi infortuni, quindi se l'allenatore mi schiera in difesa non ho problemi ad adattarmi, per me è stata anche un'opportunità poter crescere molto come difensore, ed è stato un anno in cui posso dire di esser cresciuta molto.