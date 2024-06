Flaminio | La risposta degli assessori Onorato e Veloccia a Lotito: "Pronti a incontrare la Lazio…"

Dopo la lettera inviata dal Presidente Claudio Lotito al Sindaco Gualtieri e agli assessori Alessandro Onorato (Grandi Eventi, Sport e Turismo) e Maurizio Veloccia (Urbanistica) in cui si richiedeva un incontro in cui poter presentare il progetto per il Flaminio, è arrivata pronta la risposta dei due assessori direttamente interessati che hanno così commentato:

La risposta dell'Assessore Onorato

"Nei prossimi giorni, con il sindaco Roberto Gualtieri e il mio collega all'urbanistica Maurizio Veloccia, fisseremo l'incontro con una delegazione della società e osserveremo, nel dettaglio, lo studio eseguito dalla Lazio. L'obiettivo di questa amministrazione è restituire il Flaminio alla città. Ascolteremo con grande attenzione il progetto di Lotito, ma ci sono anche altre due soluzioni in campo. Vediamo quale risponderà al meglio agli interessi della città"

La replica dell'assessore all'urbanistica Veloccia