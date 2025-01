Sassuolo-Lazio, Grassadonia: "Crocevia importante contro le neroverdi. Sul mercato..."

Dopo una lunga sosta per le vacanze natalizie, il campionato femminile torna e in vista della gara contro il Sassuolo, in programma domani sabato 11 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Enzo Ricci per la quattordicesima giornata di campionato, il mister della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società.

Dopo la vittoria con il Milan ora si guarda la lotta salvezza oppure si spera di riaprire la pole per la lotta allo scudetto?

Sarà importante la partita contro il Sassuolo perché sarà un crocevia importante per noi. Si riparte dopo una sosta lunga e questa è sempre un'incognita, è sempre una sosta durata più di venti giorni, per cui dobbiamo sapere che affrontiamo una squadra assetata di punti e a un punto da noi e che è migliorata tanto dalle ultime settimane. Sarà una partita bella tosta e noi dovremmo farci trovare sicuramente pronte.

Come ha ritrovato la squadra dopo la sosta?

Abbiamo ricominciato a lavorare solo dal 2 di gennaio. È stata una sosta molto lunga, nonostante gli allenamenti innegabilmente con la testa stacchi, quindi abbiamo lavorato soprattutto da un punto di vista nervoso. Ora abbiamo un tour de force in questi venti giorni perché abbiamo sei partite, in cui tutte le ragazze dovranno farsi trovare pronte.

La Lazio ha due obiettivi: la Coppa Italia e il campionato, dovrà farsi trovare pronta per entrambe le competizioni

Assolutamente si, iniziamo con la partita contro il Sassuolo, poi domenica inizieremo a pensare a quella successiva, ma il nostro cammino dipenderà tanto della partita di sabato.

In ottica di mercato, ha salutato Moraca e Colombo in prestito e sono arrivate Benoit e Martinovic