Lazio-Como | Dove vedere il match in tv e streaming

A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Como, in programma quest'oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, gara valevole per la ventesima giornata di Serie A e prima del girone di ritorno. La squadra di Baroni arriva alla sfida in un momento di totale emergenza a causa delle molte assenze per infortunio e squalifica, molto probabilmente infatti vedremo delle scelte di formazione inedite per mister Baroni.

