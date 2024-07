Alla scoperta di Cristobal Muñoz Lopez, nuovo acquisto biancoceleste

“La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Muñoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona”. Lo scorso lunedì la società biancoceleste ha annunciato l'arrivo a Roma del centrocampista classe 2005. Per un reparto che in mezzo al campo vede al momento Rovella, Cataldi, Guendouzi e Vecino, in attesa di capire il futuro di esuberi come Akpa Akpro, Basic e Marcos Antonio, la Lazio ha portato a Roma il giovane spagnolo, che potrebbe essere aggregato alla prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, durante il quale il nuovo tecnico Marco Baroni potrebbe valutarlo.

Il percorso

Nato ad Almeria, Muñoz ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2021, dopo aver vestito la maglia del Barcellona dal 2017, per un accordo terminato appunto a giugno 2024, momento in cui la Lazio ha affondato il colpo. Cresciuto ad Almeria, il giovane ha iniziato a giocare a calcio nella sua scuola, il Colegio La Jarilla. Nel 2016 inizia a vestire la casacca dell'UD Pavìa, società affiliata del Malaga, squadra rappresentata in diversi tornei giovanili, per poi accettare la proposta blaugrana.

MVP “La Liga Promises”

Centrocampista centrale di piede destro, abile nell'occupare anche la trequarti offensiva, il classe 2005 si mise in mostra alla 22esima edizione del torneo "La Liga Promises", conquistando nel 2017 il premio di MVP: una scena già vista a Barcellona, dove Iago Falque, Deulofeu e Xavi Simmons portarono a casa lo stesso riconoscimento. Nel corso del torneo invernale, all'età di dodici anni andò a segno contro Roma e Juventus, concludendo la manifestazione da capocannoniere con cinque gol messi a segno.

Per un avvio di mercato che in questo momento ha visto la Lazio ufficializzare Loum Tchaouna e Tijjani Noslin, la società biancoceleste ha scelto di portare a Roma il talento ex Barcellona, per un acquisto che ricorda l'approdo nella capitale di Keita Balde Diao, anche se l'addio dello spagnolo a Roma fu ben più burrascoso, costretto a lasciare il club blaugrana dopo uno scherzo fatto a un suo ex compagno di squadra, finendo in prestito tra le fila del Cornellà. Visto quanto fatto dall'ex Lazio nella sua esperienza a Roma, la speranza è che Cristobal Muñoz Lopez possa anche solo in parte replicare in Italia quanto fatto dall'ex attaccante di Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartack Mosca ed Espanyol.