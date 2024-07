Euro2024 | Chi avanza? Il tabellone completo dei quarti di finale

Dopo la bellissima sfida, per intensità ed emozioni, giocata ieri sera tra Austria e Turchia, gli ottavi di finale di Euro2024 possono dirsi ufficialmente conclusi. La Nazionale allenata da Vincenzo Montella è riuscita a passare il turno vincendo per 2-1 grazie a una doppietta dell'ex Juve Demiral. I turchi riescono così a raggiungere i quarti di finale di un torneo ufficiale dopo ben 16 anni, che mancavano da Euro2008. Nel pomeriggio di ieri si è giocata anche Olanda-Romania, con gli Orange che hanno chiuso facilmente la pratica con un netto 3-0: in rete il solito Gakpo e per due volte Malen.

Depositphotos

Euro2024, quarti di finale: le sfide in programma

Nella giornata di venerdì 5 luglio, prenderanno ufficialmente il via i quarti di finale di Euro2024, e lo faranno con il botto: subito due big match che potrebbero essere considerati due finali anticipate: l'attesissimo Spagna-Germania (ore 18) e un'esaltatene Portogallo-Francia (ore 21) per ammirare sfida tra campioni Ronaldo vs Mbappé, passato contro futuro.

Sabato 6 luglio, il giorno dopo, si gioca l'altre parte del tabellone, ovvero: Inghilterra-Svizzera (ore 18), e Olanda-Turchia (ore 21). Che queste due partite fossero meno esaltanti rispetto a quelle dall'altro lato si sapeva, ma ci si aspetta comunque molto spettacolo.

L'immagine del tabellone al completo: