Lazio-Hellas Verona, ecco quanti tifosi ci saranno all'Olimpico

Dopo l'amara uscita dalla Coppa Italia per colpa della Juventus, la Lazio è pronta a scendere in campo per la 34esima giornata della Serie A. Stasera, all'Olimpico, sfiderà il Verona di Baroni, che arriva da una vittoria in casa contro l'Udinese. È un incontro cruciale e complicato per entrambe le squadre, che sono alla ricerca di punti per raggiungere obiettivi di classifica molto differenti.

Curva Nord Lazio

Il numero dei presenti

A poche ore dall'inizio della partita, sono stati venduti circa 7 mila biglietti, che si sommano ai 30.333 abbonamenti, portando il totale a circa 37 mila spettatori pronti a sostenere la squadra nella battaglia contro i gialloblù.