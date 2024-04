La Lazio Primavera cade al Fersini. Le parole di Sanderra: "Non abbiamo fatto le scelte giuste"

La Lazio Primavera purtroppo cade al Fersini e perde 1-3 contro l'Atalanta. I bergamaschi sono andati avanti prima al 28' con Riccio e poi nel finale del primo tempo con Vlahovic. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per la terza rete degli ospiti con Manzoni. A nulla è servito il gol di Kone all'86' se non a rendere il risultato meno amaro.

Al di là della forza dell'Atalanta noi ci abbiamo messo del nostro regalando il secondo e il terzo gol. Non abbiamo fatto le scelte giuste, non eravamo disposti bene in campo. Tutto sommato la partita nella prima mezz'ora è stata equilibrata, ma quando incontri queste squadre al minimo errore ti puniscono. Non ci sono problemi a fare i complimenti all'Atalanta. Come arriviamo al derby? Ultimamente abbiamo avuto qualche problema fisico ma ci arriviamo bene, forti di un campionato straordinario. Ora ci aspettano due gare dure.