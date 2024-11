Costacurta: "Che sorpresa la Lazio, era difficile prevedere questo successo in Italia e in Europa"

L'ex difensore del Milan, Billy Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai margini della Mediolanum Padel Cup di Como, evento in cui è sceso in campo per una sfida con Massimo Oddo, Marco Borriello e Lucas Biglia. L'ex giocatore rossonero ha espresso il suo pensiero sulla prossima gara che vedrà scendere in campo Milan e Juventus per la tredicesima giornata di campionato alla ripresa della sosta nazionali. La gara è in programma per sabato 23 novembre alle ore 18:00 allo Stadio San Siro. Un big match fondamentale per la squadra di Fonseca. Inoltre, Costacurta si è anche soffermato sulla stagione della Lazio. Di seguito le parole dell'ex Milan.

Le parole di Costacurta su Milan-Juventus

Contro la Juventus sarà una partita fondamentale per il Milan, se la squadra di Fonseca dovesse aumentare le distanze con le altre potrebbe entrare in un momento di difficoltà dal punto di vista psicologico, in cui sarebbe difficile recuperare i punti con molti club davanti. La squadra di Thiago Motta è più serena sotto questo punto di vista, perché sta dimostrando di essere una squadra fresca e divertente. Il Milan deve avere l'obiettivo di non perdere. La prestazione di Leao contro la Polonia è una grande notizia, nelle ultime con il Milan ha dimostrato maggiore costanza, questo sarà un grande aiuto nella rincorsa rossonera.

Depositphotos

Sull'avanzata della NextGen nel calcio che conta

Ad oggi ci sono ottimi allenatori, si sono allargate le ricerche dei giocatori e nuove idee sui giovani. I risultati delle squadre giovanili italiani danno modo di confermare le qualità delle nuove generazioni. I ragazzi giovani con qualità ci sono e stanno sbocciando.

Sulle sorprese di inizio stagione