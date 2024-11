Biglia: "Avevo grandi aspettative su Baroni. La Lazio deve continuare su questa strada"

In occasione del Mediolanum Padel Cup di Como, l'evento ha ospitato alcune leggende del calcio come Billy Costacurta, Massimo Oddo, Lucas Biglia e Marco Borriello, scesi poi in campo per il torneo. L'ex Lazio, Lucas Biglia, è intervenuto ai margini della manifestazione parlando della stagione dei biancocelesti.

Le parole dell'ex Lazio su Baroni

Avevo grandi aspettative su mister Baroni, anche grazie al grande lavoro fatto a Verona.

Continua il centrocampista