Verona trasferta vietata ai residenti nel Lazio: le info sui biglietti

Domenica la Lazio farà visita agli scaligeri allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per la gara valevole per la 21° giornata di Serie A ENILIVE. Baroni è alla ricerca di una vittoria che manca dalla trasferta di Lecce mentre Zanetti di punti per la salvezza, la sfida si promette avvincente. Tuttavia la Lazio dovrà fare a meno dei suoi tifosi o quantomeno della spinta più calda biancoceleste.

Trasferta vietata per i residenti della Regione Lazio

Fraioli

Infatti come riportato nel comunicato dell'Hellas Verona in merito alla vendita die tagliandi: il prefetto su indicazione del CAMS ha vietato la trasferta ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio in seguito a quanto accaduto nel derby Roma-Lazio di due settimane fa.

Il comunicato dell'Hellas Verona