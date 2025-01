Pedullà: "Incontro Lotito-agenti di Casadei; per Belahyane…"

Il bello o il brutto (dipende da come la si pensa) del mese calcistico di gennaio è che si sovrappongono calcio giocato e calciomercato con le squadre che cercano di correre ai ripari di quanto non ha funzionato nel primo semestre di stagione. La Lazio ha già ufficializzato il suo primo acquisto, ma la dirigenza biancoceleste non sembra accontentarsi e vuole regalare a Baroni un calciatore in mezzo al campo per rinforzare soprattutto la mediana.

Incontro con gli agenti di Casadei

Depositphotos

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è in corso un incontro tra il patron biancoceleste Claudio Lotito e gli agenti di Cesare Casadei. Il centrocampista italiano in uscita dal Chelsea è da tempo in orbita Lazio, che sta corteggiando il calciatore ed il club inglese per trovare la soluzione per l'approdo a Roma.

Il post di Pedullà su Casadei

Nella pagina successiva le ultime di Pedullà su Reda Belahyane