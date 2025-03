Gila con la Spagna: le prime parole con la sua nazionale

Chiamata improvvisa per Mario Gila e viaggio immediato per raggiungere la sua nazionale. Il difensore maglia numero 34 è stato convocato con la Spagna dopo l'infortunio del suo collega Pau Cubarsì, la scelta del commissario tecnico spagnolo De la Fuente è stata quella di puntare su Gila. Le prestazioni con la maglia della Lazio non passate inosservate e la sua crescita lo ha portato ad essere un difensore completo e di totale affidabilità.

Le prime parole di Gila da difensore della Spagna

Ecco le prime dichiarazioni rilasciate dal classe 2000 ex Real Madrid, ai canali ufficiali della rappresentativa spagnola:

Sono davvero felice, per me è un sogno essere qui. Quando mi ha chiamato il mister per me è stata una notizia bellissima e sono stato molto contento. La convocazione? Ero a casa a guardare la televisione, mi ha contattato l’allenatore e sono stato subito entusiasta. Sono felice di poter vivere questa esperienza indimenticabile e unica, voglio godermela al 100%.

L'ultima partita a Bologna

Mario Gila viene da mesi importante con la maglia della Lazio. Le sue prestazioni hanno attirato tante attenzioni. Questa estate ad affacciarsi dalle parti di Formello è stato anche il Real Madrid. Si vocifera infatti che i Blancos non stanno perdendo d'occhio il giovane difensore spagnolo, sui cui hanno una clausola molto importante, ovvero la possibilità di acquistarlo in modo prioritario. La crescita di Gila è stata veloce ed ha di conseguenza scalato le gerarchie diventando un pilastro per l'attuale allenatore Marco Baroni.

Fortunatamente, il ct spagnolo De la Fuente, non ha dato troppo peso all'ultima uscita di Mario Gila. Nella partita con il Bologna infatti, il numero 34, ha giocato una pessima gara. Sono state tante le imprecisioni, le marcature sbagliate fino al grave errore che ha causato uno dei 5 gol del Bologna.