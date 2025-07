Italia-Inghilterra agli Europei femminili 2025: data, orario e dove seguire la semifinale

Martedì 22 luglio andrà in scena la semifinale degli Europei femminili 2025 tra Italia Inghilterra, attesissima sfida che si giocherà allo Stade de Genève. Fischio d'inizio fissato per le ore 21: la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, disponibile anche in diretta streaming.

Nei quarti, le Azzurre di Andrea Soncin hanno superato 2-1 la Norvegia. Girelli ha segnato il vantaggio al 50’, poi Hegerberg ha pareggiato dopo un rigore fallito. Ma nel finale, ancora Girelli ha firmato il gol decisivo al 90’.

L’Italia sogna una finale che manca dal 1997. Una qualificazione storica che rilancerebbe il progetto tecnico azzurro, anche in chiave Los Angeles 2028, dove le migliori d’Europa si contenderanno un posto ai Giochi Olimpici.