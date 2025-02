Dopo essere intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Lazio e Monza (clicca qui per leggere le dichiarazioni), Baroni ha condotto l'allenamento di rifinitura in vista del match contro i brianzoli in programma domani alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio reduce dalla vittoria di Cagliari vuole riprendersi il quarto posto, mentre il Monza come ha affermato lo stesso Baroni “si sta giocando le ultime chance di rimanere in Serie A”.

La rifinitura di oggi

L'infermeria si sta svuotando e la situazione emergenziale è rientrata rispetto a qualche settimana fa dove Baroni si è ritrovato con solo quattro giocatori di movimento in panchina. Gli unici che non si sono visti nel rettangolo verde di gioco del Training Center di Formello sono stati: Hysaj, Vecino e Patric, mentre il resto del gruppo era tutto a disposizione dello staff tecnico. Baroni ha sciolto tutte le riserve e contro i biancorossi si vedrà la miglior Lazio, rinviato dunque qualsiasi esordio dal 1' per i nuovi acquisti e accantonati i discorsi di gestione delle diffide e turnover. Provedel è sicuro tra i pali, protetto da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, reduce ormai da una settimana di allenamenti pieni. Rovella e Guendouzi sono imprescindibili in mediana, mentre sbloccare il risultato sarà compito del Taty coadiuvato da Zaccagni, Isaksen e Dia.

