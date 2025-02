Lazio- Monza, per tornare a vincere all'Olimpico in Serie A

Diciannove punti raccolti su ventuno disponibili, per sei vittorie casalinghe che da subito avevano scandito il ritmo e le intenzioni biancocelesti. Alta quota in classifica e una fase offensiva prolifica, per uno Stadio Olimpico a dir poco fattore della prima porzione di stagione disputata dalla Lazio. Un incantesimo quasi perfetto, per un percorso brevemente interrotto solo dal pareggio contro il Milan, quando alla terza giornata di Serie A la rimonta targata Castellanos-Dia venne resa vana dal pareggio di Rafa Leao. Il pareggio contro i rossoneri fu dunque l'unico neo di un percorso quasi perfetto, per una squadra che aveva portato a casa quasi tutti i punti a sua disposizione.

La sfida al Monza per tornare al successo all'Olimpico

Un idillio quello offerto all'Olimpico, brutalmente interrotto dal severo 0-6 subito per mano dell'Inter di Simone Inzaghi: da quel momento in poi, in campionato la Lazio non è più riuscita a trovare la gioia dei tre punti davanti al proprio pubblico. Dopo le sei reti dei nerazzurri, gli uomini di Baroni hanno trovato due pareggi e una sconfitta: prima i due 1-1 arrivati tra Atalanta e Como, poi la sconfitta casalinga subita contro la Fiorentina di Palladino, con il beffardo esito della conclusione di Pedro che ancora grida vendetta. Anche in virtù di questa mini crisi di risultati all'Olimpico, la sfida di domani diventa fondamentale: domani alle 15.00 arriva il Monza di Bocchetti, alle prese con una disperata rincorsa salvezza, per un organico che a gennaio ha perso pezzi chiave come Bondo e Maldini.

In Europa League la marcia non si è interrotta

L'unico successo arrivato all'Olimpico dopo la sfida con l'Inter, è quello legato al match casalingo di Europa League contro la Real Sociedad, in un 3-0 che ha consegnato ai biancocelesti la possibilità di affrontare la trasferta di Braga senza troppe preoccupazioni. Un dato importante anche in Europa, considerando come Guendouzi e compagni siano usciti imbattuti in Europa davanti al proprio pubblico. Oltre all'ultimo successo con gli spagnoli, la Lazio aveva iniziato battendo Nizza e Porto, per una continuità spezzata solo dal pareggio casalingo contro il Ludogorets. Considerando che a breve inizierà la seconda parte della competizione, la squadra di Baroni potrà contare su un ottimo rendimento casalingo offerto fin qui. Sarebbe importante già da domani tornare a sorridere in Serie A, per far sì che l'Olimpico possa definitivamente tornare il fortino delle prime sette uscite casalinghe.