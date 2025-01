Ag. Ibrahimovic: "Arijon è entusiasta della Lazio, l'accordo..."

La Lazio è pronta a chiudere il primo colpo sul calciomercato

La notizia di questa mattina su Arijon Ibrahimović trova conferme, potrebbe essere lui l'acquisto della sessione invernale di calciomercato della Lazio. Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per il classe 2005 del Bayern Monaco, l'anno scorso era in forza proprio al Frosinone. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'agente del calciatore Richard Werner ha parlato così della trattativa tra le due squadre.

Le parole dell'agente di Ibrahimović sul trasferimento alla Lazio