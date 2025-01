Chi è Arijon Ibrahimovic: storia, caratteristiche e ruolo

Rispondiamo subito alla prima domanda che viene subito alla mente: no, Arijon Ibrahimovic non è parente del più noto Zlatan. Il calciatore tedesco di proprietà del Bayern Monaco sembra essere destinato a vestire la maglia biancoceleste nei prossimi mesi andando a rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni. Vanno limati gli ultimi dettagli ma le prime anticipazioni vedono un accordo tra Lazio e Bayern Monaco sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

La storia di Arijon Ibrahimovic

Nato l'11 dicembre 2005 a Norimberga in Germania, di origine kosovare-albanesi, ha mosso i primissimi passi nelle giovanili del Norimberga e del Greuther Furth per poi entrare nel 2018 nella “Cantera” del Bayern Monaco. Dopo tutta la trafila con i bavaresi esordisce in prima squadra in una partita ufficiale nel 2023 subentrando a Leroy Sanè nella partita poi vinta contro il Bochum. Lo scorso anno ha giocato nel Frosinone di Di Francesco mettendo a referto 18 presenze e due gol tra campionato e Coppa Italia prima di fare ritorno alla casa madre. È il primo giocatore nato nel 2005 ad aver messo a segno un gol nel massimo campionato italiano. In questa stagione ha siglato una sola presenza con il Bayern Monaco targato Vincent Kompany subentrando al 92' a Coman nella vittoria per 4-2 contro l'Heidenheim.

