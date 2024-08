Canigiani: "La campagna abbonamenti prosegue spedita e sullo sponsor..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Marco Canigiani, responsabile e coordinatore dell'ufficio marketing biancoceleste, ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, toccando temi come la campagna abbonamenti e la possibilità di un nuovo sponsor sulle maglie. Queste le sue parole:

Sulla campagna abbonamenti:

Oggi un risultato ottimo: sono stati venduti quasi mille abbonamenti, un risultato forse anche inaspettato, l'effetto del risultato di domenica si è fatto sentire. Saranno in vendita per altri due giorni. Poi vediamo dopo Lazio-Milan se avremo ancora qualche giorno a disposizione. Comprare un abbonamento genera un costo per la singola partita veramente molto basso: parliamo di 14 euro, quindi credo che i tifosi abbiano apprezzato anche questo. Sottoscrivere un abbonamento deve essere un vantaggio economico, e a differenza di molte altre squadre diamo la possibilità di modificare l'utilizzatore dell'abbonamento per la partita, quindi una persona che non può esserci allo stadio può cedere quella singola partita a un altro soggetto. Se anche nel corso dell'anno si vanno a vedere la metà delle partite si ha comunque risparmiato. C'è anche la possibilità di pagare a rate, in tre rate da qua a dicembre ed è una modalità di pagamento molto utilizzata perché non prevede interessi aggiuntivi

Sulle maglie di quest'anno:

Abbiamo rivisitato una maglia della Umbro a grande richiesta, che aveva lo stesso motivo con lo scritte capovolte. Mizuno ha ripreso il disegno originale. Può piacere o non può piacere ma fosse stato in altro momento sarebbe andata meglio, quando c'è una contestazione in atto c'è una contestazione su tutto. La vendita è in linea con gli anni precedenti, la gialla sta riscuotendo ottimi risultati perché era un colore che mancava da molti anni, i bambini sono molto attratti dai colori forti, come fu un successo la maglia verde fluorescente tra i giovanissimi. Il celeste è molto chiaro ma è lo stesso celeste delle maglie celebrative dello scudetto dell'anno scorso.

Le foto non sono state fatte con l'intelligenza artificiale ma in uno studio con persone vere e tra l'altro tifosi della Lazio, con dietro sfondi di location diverse, ma le persone sono assolutamente vere

Sullo sponsor: