AURONZO DAY 5 | Al via l'unica seduta di oggi: Baroni ha concesso il pomeriggio libero

Ieri la prima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore, vinta contro la rappresentativa locale, e oggi mezza giornata libera. Mister Baroni ha concesso alla squadra un pomeriggio di riposo.

COMINCIA LA SEDUTA DI LAVORO

Intanto i biancocelesti si sono ritrovati intorno alle 10.00 allo Zandegiacomo per l'unico allenamento di giornata. Come di consueto, squadra inizialmente al centro del campo per il discorso del tecnico. Prosegue nel frattempo il lavoro differenziato Andrè Anderson.

Dopo una prima fase di riscaldamento invece, comincia la partitella a tutto campo per il resto del gruppo. Presente anche Nuno Tavares, non si vedono invece Fares e Kamenovic. Pellegrini e Gila guardano l'allenamento dei compagni da bordocampo.